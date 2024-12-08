Обещали не нападать. Сотрудники российского посольства остаются в Дамаске

Сотрудники посольства России в Сирии остаются в Дамаске. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве РФ.
По данным ведомства, его сотрудники «находятся в Дамаске в посольстве».
РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству сирийской «вооруженной оппозиции», писало, что те «обязуются не нападать на посольства и дипломатические представительства в Дамаске».
При этом днем в воскресенье иранский телеканал Press TV сообщил, что посольство Ирана в Дамаске после захвата города боевиками подверглось штурму. Официальный представитель МИД страны Эсмаила Багаи осудил эти действия и призвал не допустить подобных нападений.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.