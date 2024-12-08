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Власть Обещали не нападать. Сотрудники российского посольства остаются в Дамаске

Обещали не нападать. Сотрудники российского посольства остаются в Дамаске

961
6 комментариев

Сотрудники посольства России в Сирии остаются в Дамаске. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве РФ.

По данным ведомства, его сотрудники «находятся в Дамаске в посольстве».

РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству сирийской «вооруженной оппозиции», писало, что те «обязуются не нападать на посольства и дипломатические представительства в Дамаске».

При этом днем в воскресенье иранский телеканал Press TV сообщил, что посольство Ирана в Дамаске после захвата города боевиками подверглось штурму. Официальный представитель МИД страны Эсмаила Багаи осудил эти действия и призвал не допустить подобных нападений.

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Комментарии
7
Митя Антонов
8 минут
Слили, короче говоря, Асада. Вот такие друзья и гаранты. С другой стороны, чем он лучше внутреннего населения?
Rozenkrantz
6 минут
верим!
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