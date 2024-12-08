«Если они заплатят по счетам». Трамп назвал условие сохранения США в НАТО

Канал сообщает, что Трамп «не взял на себя обязательство сохранить США в НАТО». Однако он «сохранил бы роль Америки в альянсе», если союзники «заплатят по счетам».

В марте 2024 года Трамп заявил, что если страны — члены НАТО не будут платить взносы в альянс, то США не будут защищать их. Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис говорил, что США тратят на оборону около 3,5% своего ВВП. Новая администрация, отметил он, может настаивать на том, чтобы европейские страны и Канада увеличили свои военные расходы до 2,5–3% ВВП.