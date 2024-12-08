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Власть «Если они заплатят по счетам». Трамп назвал условие сохранения США в НАТО

«Если они заплатят по счетам». Трамп назвал условие сохранения США в НАТО

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9 комментариев

США останутся в НАТО, если союзники «заплатят по счетам». Такое заявление сделал избранный президент страны Дональд Трамп в интервью NBC.

Канал сообщает, что Трамп «не взял на себя обязательство сохранить США в НАТО». Однако он «сохранил бы роль Америки в альянсе», если союзники «заплатят по счетам».

Трамп еще во время своего первого срока требовал у членов альянса «в полной мере выполнять обязательства по его финансированию».

В марте 2024 года Трамп заявил, что если страны — члены НАТО не будут платить взносы в альянс, то США не будут защищать их. Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис говорил, что США тратят на оборону около 3,5% своего ВВП. Новая администрация, отметил он, может настаивать на том, чтобы европейские страны и Канада увеличили свои военные расходы до 2,5–3% ВВП.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что страны НАТО должны тратить на оборону как минимум 3% своего ВВП.

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Комментарии
9
Сила в Правде!!
38 минут
а канаду то от кого он защищает вот дурик.
Гость
42 минуты
Когда же, наконец, до Трампа дойдёт, что не он правит страной, а Конгресс США.
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