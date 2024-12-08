В Москве задержали подростка, который измазал фекалиями площадку перед квартирой Екатерины Мизулиной

Юноша из Владимира за вознаграждение согласился испачкать фекалиями площадку перед квартирой, в которой зарегистрирована Екатерина Мизулина. Его быстро нашли.
О задержании подростка 8 декабря сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мизулина рассказала, что 16-летний юноша хулиганил в подъезде неделю назад. Инструкции и адрес ему дали в одном из чатов, связанных с Украиной. Отмечается, что плату за услуги молодой человек так и не получил.
Его нашли за пару часов и вменили мелкое хулиганство. Мизулина опубликовала ролик, на котором молодой человек извиняется и говорит, что во всем виновата дурость. «К политикам и людям, которые делают нашу страну лучше, отношусь резко положительно», — отметил нарушитель.
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