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Происшествия В Москве задержали подростка, который измазал фекалиями площадку перед квартирой Екатерины Мизулиной

В Москве задержали подростка, который измазал фекалиями площадку перед квартирой Екатерины Мизулиной

4 319
48 комментариев

Юноша из Владимира за вознаграждение согласился испачкать фекалиями площадку перед квартирой, в которой зарегистрирована Екатерина Мизулина. Его быстро нашли.

О задержании подростка 8 декабря сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мизулина рассказала, что 16-летний юноша хулиганил в подъезде неделю назад. Инструкции и адрес ему дали в одном из чатов, связанных с Украиной. Отмечается, что плату за услуги молодой человек так и не получил.

Его нашли за пару часов и вменили мелкое хулиганство. Мизулина опубликовала ролик, на котором молодой человек извиняется и говорит, что во всем виновата дурость. «К политикам и людям, которые делают нашу страну лучше, отношусь резко положительно», — отметил нарушитель.

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Комментарии
49
Koma2024
2 часа
Она и так в них по уши
РавДейл
2 часа
Мальчика отпустить и наградить! Где поставить подпись?????
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