Петербурженка сбилась с ног в поисках пропавшего сына. Трагедия оказалась анекдотом

Жительница Петербурга не на шутку перепугалась, когда после учебы ее сын не вернулся домой и выключил телефон. Парень мирно спал, пока женщина наматывала круги по району.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, первокурсник «пропал» накануне вечером. До этого он позвонил и отметился, что едет с учебы домой. Однако в квартире женщина его не нашла, телефон 18-летнего петербуржца был выключен, так что тревожная мать отправилась на поиски.

Она кружила по району, когда уже ближе к полуночи ею было принято решение звонить в полицию. Когда в дело вступил участковый, внезапно выяснилось, что всё это время студент мирно спал в своей же кровати, просто мать его не заметила. Молодой человек уверенно заявил, что противоправных действий в его отношении никто не совершал.