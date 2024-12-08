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Происшествия Петербурженка сбилась с ног в поисках пропавшего сына. Трагедия оказалась анекдотом

Петербурженка сбилась с ног в поисках пропавшего сына. Трагедия оказалась анекдотом

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7 комментариев

Жительница Петербурга не на шутку перепугалась, когда после учебы ее сын не вернулся домой и выключил телефон. Парень мирно спал, пока женщина наматывала круги по району.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, первокурсник «пропал» накануне вечером. До этого он позвонил и отметился, что едет с учебы домой. Однако в квартире женщина его не нашла, телефон 18-летнего петербуржца был выключен, так что тревожная мать отправилась на поиски.

Она кружила по району, когда уже ближе к полуночи ею было принято решение звонить в полицию. Когда в дело вступил участковый, внезапно выяснилось, что всё это время студент мирно спал в своей же кровати, просто мать его не заметила. Молодой человек уверенно заявил, что противоправных действий в его отношении никто не совершал.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Кто же у них там в семье употребляет? 🧐
Гость
1 час
Оштрафовать, кончено, надо. Но не более.
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