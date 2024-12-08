Устали от «шубы» и оливье? Вот вам 5 рецептов вкусных и необычных салатов на Новый год

Перед Новым годом хозяйки начинают ломать голову, пытаясь придумать, каким еще необычным салатом удивить близких. Казалось бы, всё уже перепробовано: и «Мимоза», и крабовый, и фруктовый, а уж оливье с «шубой» мы и вовсе строгаем с закрытыми глазами. Ваш случай? Тогда держите 5 рецептов несложных, незатратных, необычных, нетривиальных, неожиданных, но главное — вкусных салатов на Новый год, за которые близкие скажут вам: «Ну, [вставьте свое имя], вот это ты даешь!»
Дуэт мяса и граната
Искать рецепты вкусных и необычных новогодних салатов мы решили в кулинарных книгах народов мира. И первой выпала буква «К» — кавказская кухня. В ее богатом наследии мы нашли салат, в котором удачно объединяются гранат и говядина. Для его приготовления потребуется:
говядина отварная — 250 г;
картофель отварной — 2 шт.;
морковь по-корейски — 50 г;
яйца отварные вкрутую — 2 шт.;
гранат — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
уксус — 2 ч. л.;
зелень укропа, соль — по вкусу.
Отвариваем мясо и нарезаем тонкими полосками. Режем картофель небольшими дольками, добавляем соль. Далее порубим яйца на мелкие кусочки. Лук нарезаем полукольцами и сбрызгиваем уксусом. Добавляем зерна половины граната. Соединяем в миске картофель, мясо, корейскую морковь, зерна граната, яйца и лук. Готовый салат украшаем веточками укропа.
Теплый салат с баклажаном и курицей
А этот рецепт мы позаимствовали из грузинской кухни. Чтобы приготовить умопомрачительно вкусный салат, нам понадобятся:
баклажаны — 3 шт.;
куриное филе — 500 г;
шампиньоны — 7 шт.;
морковь — 1 шт.;
репчатый лук — ½ головки;
грецкие орехи — 1 стакан (130 г);
чеснок — 1 зубчик;
растительное масло — 5 ст. л.;
майонез, соль — по вкусу.
Куриное филе отварите до готовности (20–30 минут), остудите и разберите на волокна. Баклажаны очистите, нарежьте тонкими слайсами, посолите и оставьте на 10–15 минут, затем слейте сок. Обжарьте их с двух сторон на сковороде (3–4 минуты с каждой), выложите на бумажные полотенца.
Морковь натрите на крупной терке. Лук и шампиньоны нарежьте, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета (5–7 минут). Чеснок пропустите через пресс. Грецкие орехи измельчите в крошку. Майонез смешайте с чесноком.
В форме для выпечки выложите слой баклажанов, затем слоями: курица, морковь, грибы с луком, орехи. Каждый слой слегка утрамбуйте и смажьте майонезом. Закройте салат слоем баклажанов, оберните фольгой и поставьте в холодильник на 3 часа. Перед подачей переверните на блюдо.
Салат «Звезда застолья»
Так называется этот салат из курицы в турецкой кухне. А почему — вы можете убедиться сами, после того как его приготовите. Для этого потребуется:
куриная грудка — 2 шт.;
огурцы свежие — 2 шт.;
огурцы соленые — 6 шт.;
пучок укропа — 1 шт.;
дробленый грецкий орех — ½ стакана;
чеснок — 1 зубчик;
майонез — 2 ст. л.;
греческий йогурт / сметана — 7 ст. л.;
соль — 1 ч. л.;
красный перец острый — 1 ч. л.;
оливковое масло — 2 ст. л.
Сначала кладем куриную грудку в горячую воду, насыпаем соль и отвариваем до готовности. Шинкуем после варки и остывания. Режем мелко огурцы, укроп и чеснок. Затем курицу и остальные ингредиенты выкладываем в большую миску, тщательно перемешиваем. На сковороде обжарьте грецкие орехи с перцем в оливковом масле, полейте салат.
«Пияз»
Еще один рецепт из поваренной книги султана Сулеймана, который проверен веками. Подходит он и как закуска к русскому застолью. Вам потребуется:
отваренная белая фасоль — 220 гр;
помидор крупный — 1 шт.;
красный лук — 1 небольшая головка;
петрушка — 8–9 веточек;
красный острый перец — ¼ ч. л.;
сумах — 1 ч. л.;
черный перец — на кончике ножа;
лимонный сок — 1 ст. л.;
яблочный уксус — 1 ст. л.;
оливковое масло — 3 ст. л.;
соль — ½ ч. л.
Для салата можно взять готовую, консервированную фасоль. Если вы собираетесь приготовить ее самостоятельно, накануне вечером положите сушеную фасоль в воду, на следующий день отварите ее и слейте воду. Обязательно дождитесь, пока остынет.
Нарежьте лук тонкими полосками, разделите их руками. Помидор нарежьте кубиками, измельчите петрушку. Соединим все ингредиенты вместе.
Для соуса смешайте специи, соль, лимонный сок, уксус и оливковое масло, полейте фасоль и овощи и еще раз как следует перемешайте.
Французский салат
Этот рецепт точно станет отличной альтернативой «шубе» и подойдет для тех, кто следит за фигурой даже в новогоднюю ночь. Вам потребуется:
морковь свежая — 2 шт.;
яйца куриные — 4 шт.;
сыр твердый — 100–150 г;
яблоки — 2 шт.;
лук репчатый (по желанию) — 1 шт.;
майонез — по вкусу (100 г).
Яйца залить холодной водой, добавить соль и варить вкрутую 10 минут после закипания. Затем остудить в холодной воде, очистить и натереть на крупной терке. Морковь вымыть, очистить и натереть на средней терке. Лук мелко нарезать, залить кипятком на 5 минут, затем воду слить. Сыр и очищенные яблоки натереть на крупной терке.
Собрать салат слоями:
1-й слой — лук + майонез;
2-й слой — яблоки + майонез;
3-й слой — яйца + майонез;
4-й слой — морковь + майонез;
5-й слой — сыр.
Готовый салат украсить зеленью.
Какой салат выбрали вы для этого новогоднего застолья?