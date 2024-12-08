«Реальные цифры совсем другие». Песков опроверг обнародованные Трампом данные о потерях в боях на Украине

Данные избранного президента США Дональда Трампа по потерям России и Украины в ходе СВО излагают позицию Киева. Об этом 8 декабря заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие», — сказал Песков (цитата по РИА Новости). По словам пресс-секретаря президента РФ, украинские потери «кратно превышают потери с российской стороны».

Ранее Дональд Трамп в своих соцсетях заявил, что российские потери составляют якобы «около 600 000 солдат ранеными и погибшими». Украинские потери он оценил в «400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей». Политик призвал «немедленно прекратить огонь и начать переговоры».

Президент Украины Владимир Зеленский спустя некоторое время после появления поста Трампа огласил свои данные по потерям. По его словам, Украина потеряла 43 000 военных погибшими. Кроме того, он насчитал 370 000 раненых.