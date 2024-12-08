Член семьи Ромы Зверя заявила в полицию о мошенниках и хищении 2 млн рублей

Женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. В нем описано, как ее убедили в необходимости перевести деньги на безопасный счет.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, заявление поступило накануне. В нем женщина описала, что мошенники начали с ней диалог, пока она находилась в отпуске. Первый перевод был на сумму почти полмиллиона 21 ноября. Вернувшись в Россию, с 25 ноября по 2 декабря она трижды встречалась с курьерами в Москве и передала злоумышленникам еще 1,7 миллиона. Ущерб оценила как особо крупный. Проводится проверка.

По данным «Фонтанки», пострадавшая является членом семьи лидера группы «Звери». От беседы с журналистом она воздержалась и поспешила заверить, что никакие мошенники ее не обманывали.