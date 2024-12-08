Врачи в Петербурге спасают двухлетнего ребенка с отравлением парацетамолом

Простуженный мальчик попал в реанимацию с острым отравлением лекарствами. Мать бездумно давала ему парацетамол.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, мальчика госпитализировали накануне поздно вечером с улицы Михаила Дудина. Родители вызвали скорую помощь, так как температура тела ребенка поднялась почти до 40 градусов.

Медики зафиксировали отравление лекарствами и срочно повезли мальчика в больницу. Его состояние было оценено как тяжелое.