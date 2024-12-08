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Спорт Защитник СКА Деанджело заявил о желании вернуться в НХЛ

Защитник СКА Деанджело заявил о желании вернуться в НХЛ

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1 комментарий

Американский защитник Тони Дианджело, выступающий за петербургский хоккейный клуб СКА, заявил, что хотел бы вернуться в НХЛ.

«Я с удовольствием снова играл бы в НХЛ, это моя цель, но я не питаю больших иллюзий на этот счёт. Сейчас я в России, где мне дали шанс. Здесь обо мне позаботились, и я сосредоточен на том, чтобы хорошо играть за эту команду», — цитирует 29-летнего хоккеиста издание New York Post.

Тони Деанджело начал карьеру в НХЛ в 2016 году. В сентябре 2024-го он подписал контракт с хоккейным клубом СКА.

В своей карьере в НХЛ Деанджело выступал за команды «Аризона Койотис», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз». В июле прошлого года он вошел в историю лиги как первый хоккеист, чей контракт был выкуплен дважды.

За все время участия в регулярных чемпионатах НХЛ защитник провёл 371 матч, заработав 210 очков: 48 голов и 162 результативные передачи.

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Комментарии
1
Батарейкин
6 минут
Неужели не сработался с лучшим тренером в мире???
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