Защитник СКА Деанджело заявил о желании вернуться в НХЛ

«Я с удовольствием снова играл бы в НХЛ, это моя цель, но я не питаю больших иллюзий на этот счёт. Сейчас я в России, где мне дали шанс. Здесь обо мне позаботились, и я сосредоточен на том, чтобы хорошо играть за эту команду», — цитирует 29-летнего хоккеиста издание New York Post.