Второклассник госпитализирован в тяжелом состоянии, в него стреляли из арбалета

Восьмилетний мальчик может лишиться глаза после неосторожной игры с игрушечным арбалетом. В него попали стеблем камыша.

Как сообщает ГУ МВД 8 декабря, ребенка увезли в больницу накануне вечером. 40-летний мужчина рассказал, что в сына случайно попал 11-летний мальчик. Дети в деревне Заневка играли с арбалетом, «оружие» зарядили стеблем камыша. Растение попало младшему мальчику в глаз.

Ребенка госпитализировали с контузией правого глаза тяжелой степени, гематомой и проникающим ранением. Проводится проверка.