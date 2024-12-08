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Происшествия Доведение до самоубийства спустя два года стало убийством, в Петербурге задержан таксист

Доведение до самоубийства спустя два года стало убийством, в Петербурге задержан таксист

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5 комментариев

Спустя больше двух лет следствие в Петербурге выяснило, что падение женщины из окна пятого этажа не было ни случайностью, ни намеренным уходом из жизни. Задержан муж погибшей.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, накануне в Мурино был задержан 47-летний водитель такси. Следствие считает, что он во время ссоры ударил жену по голове, а затем вытолкнул ее из окна квартиры на Кубинской улице.

41-летняя петербурженка погибла 23 мая 2022 года от травм, связанных с падением с пятого этажа, она умирала полтора часа. В июле того же года было возбуждено дело о доведении до самоубийства. Позднее эксперты сделали вывод, что она падала спиной вперед. Дело переквалифицировали на статью 105 «Убийство».

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Комментарии
5
Zet
2 часа
очень странно... два года прошло - и вдруг другие выводы... и будто спиной вперёд нельзя выкинуться...
Leningradas_Velns
2 часа
Где Мурино, где Кубинская. Для чего эта география? Если бы мужчина работал не таксистом, а геостратегом, что бы это изменило?
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