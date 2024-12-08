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Город «Курс на улучшение». Воскресенье в Петербурге будет морозным

«Курс на улучшение». Воскресенье в Петербурге будет морозным

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1 комментарий
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Петербургская погода «возьмет курс на постепенное улучшение» благодаря приходу гребня антициклона. Об этом 8 декабря рассказали в центре «Фобос».

В воскресенье ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер восточный 3–8 м/с. Температура воздуха −1…−3 градуса, по области 0…−5. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 771 мм рт. ст., что заметно выше нормы, прогнозируют синоптики.

К 10 часам утра в Петербурге установились −1,5 градуса.

Северо-Западное УГМС предупреждает о гололедице и обещает местами небольшой снег. Такая же погода сохранится и в понедельник. Воскресной ночью температура понизится до −2…−4 градусов, а днем повысится до −1…−3.

«Яндекс Погода» обещает Петербургу «качели» на следующей неделе. По данным синоптиков, уже во вторник днем будет +3, а в среду и вовсе +4. Зато во второй половине недели снова вернется «минус».

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Комментарии
1
Гость
3 часа
Недобрая весть для всех нас.
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