Кольца Сатурна в следующем году исчезнут дважды

Такое явление происходит регулярно, раз в 15 лет, то есть два раза в орбитальный период Сатурна, а год на нём длится 30 земных лет. В этот момент Земля оказывается в той же плоскости, что и кольца Сатурна, и мы видим их с ребра. А кольца очень тонкие — всего около 30 метров. Расстояние же от Земли до Сатурна более миллиарда километров, и их не разглядит даже самый мощный телескоп.