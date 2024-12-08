Кольца Сатурна в следующем году исчезнут дважды

Земляне перестанут видеть кольца Сатурна весной и осенью 2025 года. Об этом, как сообщает 7 декабря РИА Новости, рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.
Такое явление происходит регулярно, раз в 15 лет, то есть два раза в орбитальный период Сатурна, а год на нём длится 30 земных лет. В этот момент Земля оказывается в той же плоскости, что и кольца Сатурна, и мы видим их с ребра. А кольца очень тонкие — всего около 30 метров. Расстояние же от Земли до Сатурна более миллиарда километров, и их не разглядит даже самый мощный телескоп.
«Полное исчезновение колец произойдет весной и осенью 2025 года, в другое время в будущем году они будут видны очень тонкой полоской. Это редкое событие — один раз в 15 лет, когда наша знаменитая окольцованная планета окажется без своих колец», — сказал Короткий.
Первый раз это мы окажемся в плоскости колец Сатурна 23 марта, но его от нас будет закрывать Солнце. А второй раз, 26 ноября, условия видимости будут хорошими. Воспользовавшись телескопом с большим увеличением, можно будет полюбоваться «голым» Сатурном.
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