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Общество До смерти избитого мужчину нашли в разгромленной квартире под Всеволожском

До смерти избитого мужчину нашли в разгромленной квартире под Всеволожском

1 057
2 комментария

Тело до смерти избитого мужчины обнаружили в разгромленной квартире во Всеволожском районе Ленобласти. Следом был задержан подозреваемый в убийстве. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области 7 декабря.

Источник:

Труп мужчины обнаружили накануне вечером в квартире на улице Быкова в селе Павлово. Погибшим оказался 55-летний хозяин квартиры. На его теле выявили многочисленные гематомы, в комнате был беспорядок.

Тело направили в морг для установления причины смерти. На следующий день по подозрению в преступлении был задержан 41-летний ранее судимый житель деревни Старая. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным «Фонтанки», в полицию обратилась местная жительница, которая пришла в гости, но обнаружила на месте распахнутую входную дверь и избитого приятеля без признаков жизни. 55-летний мужчина лежал в луже крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
2
AndrewBarsik
13 минут
Программа "Время героев" реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.
Гость
19 минут
Снова отечественные неспециалисты плохо посещали открытые повсеместно храмы, что привело к некоему недопониманию между ними. 🥱
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