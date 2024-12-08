До смерти избитого мужчину нашли в разгромленной квартире под Всеволожском

Тело до смерти избитого мужчины обнаружили в разгромленной квартире во Всеволожском районе Ленобласти. Следом был задержан подозреваемый в убийстве. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области 7 декабря.

Источник: ГУ МВД России по СПб и ЛО







Труп мужчины обнаружили накануне вечером в квартире на улице Быкова в селе Павлово. Погибшим оказался 55-летний хозяин квартиры. На его теле выявили многочисленные гематомы, в комнате был беспорядок.

Тело направили в морг для установления причины смерти. На следующий день по подозрению в преступлении был задержан 41-летний ранее судимый житель деревни Старая. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным «Фонтанки», в полицию обратилась местная жительница, которая пришла в гости, но обнаружила на месте распахнутую входную дверь и избитого приятеля без признаков жизни. 55-летний мужчина лежал в луже крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.