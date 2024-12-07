47news: оперативник убойного отдела Колпинского района умер с пробитым горлом

Тело капитана полиции, сотрудника убойного отдела ОМВД Колпинского района Петербурга, обнаружили в его собственном доме утром 7 декабря. Причиной гибели могло стать пробитое горло, пишет 47news.
По предварительным данным, мужчина находился дома с супругой и ребенком. Проснулся в 5 часов утра и пошел на кухню в темноте, чтобы никого не разбудить. В какой-то момент он, вероятно, споткнулся и упал. «При падении разбитым стаканом оказалось пробито горло», — пишет издание.
Скорую помощь вызвала жена. Спасти мужчину не удалось. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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