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Происшествия 47news: оперативник убойного отдела Колпинского района умер с пробитым горлом

47news: оперативник убойного отдела Колпинского района умер с пробитым горлом

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21 комментарий

Тело капитана полиции, сотрудника убойного отдела ОМВД Колпинского района Петербурга, обнаружили в его собственном доме утром 7 декабря. Причиной гибели могло стать пробитое горло, пишет 47news.

По предварительным данным, мужчина находился дома с супругой и ребенком. Проснулся в 5 часов утра и пошел на кухню в темноте, чтобы никого не разбудить. В какой-то момент он, вероятно, споткнулся и упал. «При падении разбитым стаканом оказалось пробито горло», — пишет издание.

Скорую помощь вызвала жена. Спасти мужчину не удалось. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
21
Игорь Протасов
51 минута
У нас уже с 2000-х не разберёшь, где оперативники, а где бандюки... при увольнении первые пополняют ряды вторых.... накопленный опыт оказывается весьма полезным..
Гость
55 минут
«При падении разбитым стаканом оказалось пробито горло», Итак восемь раз.
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