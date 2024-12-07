47news: оперативник убойного отдела Колпинского района умер с пробитым горлом

По предварительным данным, мужчина находился дома с супругой и ребенком. Проснулся в 5 часов утра и пошел на кухню в темноте, чтобы никого не разбудить. В какой-то момент он, вероятно, споткнулся и упал. «При падении разбитым стаканом оказалось пробито горло», — пишет издание.