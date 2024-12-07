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Спорт «Зенит» закончил год вторым поражением подряд

«Зенит» закончил год вторым поражением подряд

4 400
58 комментариев
Источник:

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 18-го тура чемпионата РПЛ против тольяттинского «Акрона». Встреча проходила 7 декабря в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые уступили со счетом 1:2.

Сначала вывел вперед «Акрон» Стефан Лончар на 10-й минуте. На 21-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет. На 40-й Артем Дзюба забил второй гол за тольяттинскую команду.

На 55-й минуте «Акрон» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки Кирилла Данилина, которую он получил за грубый фол на Мантуане.

На 69-й Матео Кассьерра вновь сравнял, но после просмотра видеоповтора судья Владимир Москалев отменил взятие ворот из-за игры рукой Мостового в начальной фазе атаки.

На 98-й минуте Лусиано Гонду забил, но судья снова отменил гол из-за того, что мяч перед этим попал в руку Нино. Таким образом, матч завершился поражением «Зенита» со счетом 1:2.

Это поражение стало для «Зенита» вторым подряд и третьим в текущем чемпионате России. Следующий матч сине-бело-голубые проведут уже в 2025 году, 2 марта петербуржцы сыграют дома против ЦСКА.

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Комментарии
59
281614283
1 час
Семак три раза перекрестился и это ему не помогло
РавДейл
1 час
а что и Fan ID не помогает! это ж прям без этого никак!!!
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