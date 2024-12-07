Под Гатчиной ревнивец похитил экс-возлюбленную, чтобы найти в ее телефоне компромат

Ревнивец из Гатчинского района Ленобласти стал фигурантом уголовного дела после агрессивного поиска компромата в телефоне бывшей возлюбленной. Для этого он насильно увез девушку в неизвестном направлении, а после запер в машине, но уже у дома. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 7 декабря.
По предварительным данным, 1 декабря около полуночи мужчина обманом усадил в свой автомобиль 37-летнюю бывшую сожительницу, после чего насильно вывез за деревню Красницы в том же районе, ударил и отобрал телефон. В гаджете он пытался найти что-то личное.
После ревнивец вернул бывшую туда, откуда увез, но оставил запертой в машине. Женщина смогла самостоятельно выбраться через окно и обратилась в полицию.
Накануне в результате розыска 41-летний подозреваемый был задержан в поселке Вырица, сам он из деревни Мины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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