Под Гатчиной ревнивец похитил экс-возлюбленную, чтобы найти в ее телефоне компромат

Ревнивец из Гатчинского района Ленобласти стал фигурантом уголовного дела после агрессивного поиска компромата в телефоне бывшей возлюбленной. Для этого он насильно увез девушку в неизвестном направлении, а после запер в машине, но уже у дома. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 7 декабря.