Привлечь все стороны к диалогу. Главные заявления Лаврова в Дохе

Глава МИД России Сергей Лавров призвал к диалогу всех участников конфликта в Сирии. Об этом он заявил на трехсторонней встрече глав МИД России, Турции и Ирана, которая состоялась 7 декабря в столице Катара Дохе. Сергей Лавров, Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили реализацию резолюции 2254 Совета безопасности ООН, призывающей к прекращению огня и политическому урегулированию в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, Лавров отметил, что Россия вместе с главами Турции и Ирана призывают стороны к диалогу между правительством и легальной оппозицией, а также подчеркнул, что участники форума решительно подтвердили территориальную целостность и суверенитет Сирии.

Также, по данным РИА, он отметил, что необходимо различать террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* и другие оппозиционные группировки, и подчеркнул, что недопустимо использовать террористов для достижения геополитических целей. От прогнозов по развитию ситуации в Сирии Лавров отказался, указав на то, что не занимается предположениями.

Россия оказывает военную помощь сирийской армии в борьбе с террористами, используя ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, сообщил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов, и старается сделать все, чтобы не дать им одержать верх, передает РИА.

Отвечая на вопросы, Лавров сообщил, что разрабатываются идеи по обеспечению территориальной целостности Сирии и безопасности турецко-сирийской границы, а также по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

Сообщения о выводе российских кораблей из Тартуса Лавров объяснил военными учениями, которые проходят в Средиземноморском регионе.

В заключение Сергей Лавров, по информации РИА, заявил журналистам, что специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен привлечь влиятельных внешних игроков, способных повлиять на ситуацию «на земле» и остановить боевые действия в Сирии, а также возобновить переговоры между правительством и оппозицией.