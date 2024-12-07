Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

1 м/c,

вос.

 768мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Переговоры о мире
«Пушкин» на Дворцовой — онлайн
Копим на будущее
«Сирийский капкан» на ТВ
Куда пойти на выходных
Нет спроса на автомобили
Лирика Бастрыкина
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Привлечь все стороны к диалогу. Главные заявления Лаврова в Дохе

Привлечь все стороны к диалогу. Главные заявления Лаврова в Дохе

3 002
46 комментариев

Глава МИД России Сергей Лавров призвал к диалогу всех участников конфликта в Сирии. Об этом он заявил на трехсторонней встрече глав МИД России, Турции и Ирана, которая состоялась 7 декабря в столице Катара Дохе. Сергей Лавров, Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили реализацию резолюции 2254 Совета безопасности ООН, призывающей к прекращению огня и политическому урегулированию в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, Лавров отметил, что Россия вместе с главами Турции и Ирана призывают стороны к диалогу между правительством и легальной оппозицией, а также подчеркнул, что участники форума решительно подтвердили территориальную целостность и суверенитет Сирии.

Также, по данным РИА, он отметил, что необходимо различать террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* и другие оппозиционные группировки, и подчеркнул, что недопустимо использовать террористов для достижения геополитических целей. От прогнозов по развитию ситуации в Сирии Лавров отказался, указав на то, что не занимается предположениями.

Россия оказывает военную помощь сирийской армии в борьбе с террористами, используя ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, сообщил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов, и старается сделать все, чтобы не дать им одержать верх, передает РИА.

Отвечая на вопросы, Лавров сообщил, что разрабатываются идеи по обеспечению территориальной целостности Сирии и безопасности турецко-сирийской границы, а также по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

Сообщения о выводе российских кораблей из Тартуса Лавров объяснил военными учениями, которые проходят в Средиземноморском регионе.

В заключение Сергей Лавров, по информации РИА, заявил журналистам, что специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен привлечь влиятельных внешних игроков, способных повлиять на ситуацию «на земле» и остановить боевые действия в Сирии, а также возобновить переговоры между правительством и оппозицией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

ПО ТЕМЕ
Сергей Лавров Сирия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY16
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
46
AndrewBarsik
1 час
Абсолютно уверен, что нет ни одного человека в мире, слова которого имели бы для сторон конфликта меньшее значение, чем слова Лаврова в Дохе.
Игорь Протасов
1 час
Ага! Сил, чтобы дать отпор, нет. Осталось болько "призывать к диалогу" :-)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Новости компаний
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05