Житель Бокситогорска вырастил в квартире плантацию конопли. Результат на видео

Полицейские Бокситогорского района Ленобласти встали на пути незаконного увлечения местного жителя. Мужчина организовал в своей квартире плантацию конопли, за что был задержан. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 7 декабря.

Так, ночью 20 ноября в Бокситогорске стражи порядка остановили прохожего для проверки документов. При осмотре у него нашли 0,05 грамма каннабиса. По факту сбыта наркотиков против неизвестного продавца было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в незаконной деятельности был задержан в минувший четверг, 5 декабря, им оказался 41-летний мужчина. В его квартире в доме № 9 на Больничной улице обнаружили 20 кустов конопли и пакетик с фрагментами того же растения массой 1470 граммов.