«Это наша земля». Новые фанаты «Зенита» с Fan ID на матче с «Акроном» сделали перф про новые регионы России

Болельщики футбольного клуба «Зенит» на фанатском вираже устроили перформанс про новые регионы России. Перед игрой с «Акроном» они развернули полотно с изображением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Это наша земля, и мы будем стоять», — говорится на подписи к баннеру.

Напомним, что фанаты «Зенита» после введения Fan ID отказались от посещения матчей чемпионата России. Теперь они ходят только на матчи Кубка России, где паспорт болельщика пока не требуется. Долгое время из-за этого на матчах «Зенита» не было слышно традиционных фанатских кричалок и активной поддержки. Однако спустя какое-то время на фанатском вираже вновь появились активные болельщики, которые не имеют отношения к прежним фанатам.