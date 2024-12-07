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Спорт Латышонок сыграет в воротах «Зенита» в последнем матче года

Латышонок сыграет в воротах «Зенита» в последнем матче года

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3 комментария

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч 18-го тура чемпионата России сезона-2024/25 против «Акрона».

С первых минут на поле в составе петербургской команды выйдут: Евгений Латышонок, Дуглас Сантос (капитан команды), Родригао, Нино, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

Отметим возвращение в основу вратаря Латышонка, который не играл больше месяца из-за травмы, полученной 2 ноября в игре против «Динамо» из Махачкалы.

В запасе у «Зенита» остались: Давид Бязров, Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Страхиня Эракович, Александр Ерохин, Ильзат Ахметов, Александр Соболев, Артур, Педро, Лусиано.

Матч пройдет в Петербурге 7 декабря и начнется в 16:30. «Зенит» занимает первое место (39 очков), а «Акрон» идет на девятой строчке (19 очков).

Команды в этом сезоне встречались трижды. В Кубке России 27 августа соперники сыграли вничью 1:1. В том же турнире 2 октября «Зенит» разгромил тольяттинскую команду 5:1. 18 октября в 12-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде также победил «Акрон» 5:0.

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Комментарии
3
NSИ
2 часа
уж сегодня не опозорьтесь
Гость
1 час
В августе после ничьей ещё пробивались пенальти, по результатам которых тольяттинцы выиграли.
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