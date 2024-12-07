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Происшествия Миллион испарился из квартиры, которую петербуржец продал вместе с матерью

Миллион испарился из квартиры, которую петербуржец продал вместе с матерью

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17 комментариев

Жительница Невского района Петербурга обратилась в полицию, перестав быть хозяйкой собственной квартиры. После визита новых собственников из прихожей пропали ещё и наличные.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 декабря, два дня назад на неправомерные действия с квартирой и хищение денег полицейским пожаловалась 76-летняя пенсионерка 25-этажки на проспекте Большевиков. В октябре к ней нагрянули двое незнакомцев, заявивших, что теперь они владельцы её жилья.

Сын, которому тогда позвонила пенсионерка, подтвердил: он объявил себя банкротом и продал квартиру. Он заверил, что мать может и дальше жить там, где жила, оплачивая аренду новым хозяевам. Однако 13 ноября он сообщил, что искать новое жильё всё же придётся.

Собственники объявились на пороге 5 декабря, поменяли замки и дали сутки на то, чтобы съехать. После их ухода женщина недосчиталась 1 миллиона 98 тысяч рублей, которые были спрятаны в коробке в прихожей.

Полиция устанавливает все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
17
266138465
1 час
Вырастила кровинушку.........
АдъМирал
1 час
Хороший сынок, заботливый...
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