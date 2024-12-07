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Происшествия ТАСС: актера Бориса Щербакова госпитализировали с сотрясением головного мозга

ТАСС: актера Бориса Щербакова госпитализировали с сотрясением головного мозга

3 496
4 комментария

Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве в Городскую клиническую больницу имени Федора Иноземцева, сообщает 7 декабря ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника издания, актеру диагностировали сотрясение головного мозга и перелом лицевых костей, его состояние оценивают как средней тяжести. Ранее в Сети появились сообщения, что вечером 4 декабря Щербаков упал и сильно ударился головой.

Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Родился в Ленинграде 11 декабря 1949 года, через 4 дня отметит день рождения. На его счету более 200 фильмов, в том числе «С любимыми не расставайтесь», «Старый Новый год», «Через тернии к звёздам».

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Комментарии
4
Maik5
1 час
Писали, что вышел покурить и плохо стало.
Гость
1 час
Маму нашу!!! Как же быстро время пролетело. Вот ему уже 75 лет 11 декабря исполнится. А казалось только вчера мы все бегали ещё совсем мальчишками. Борис, поправляймя и крепкого тебе здоровья с долгими годами жизни. Не унывай и не поддавайся болезням. Жизнь только начинается. Всё будет хорошо.
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