Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

2 м/c,

ю-в.

 768мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Женщину в линолеуме выкопали под Волховом. Изъяты два топора

Женщину в линолеуме выкопали под Волховом. Изъяты два топора

3 566
4 комментария

Сотрудники полиции Волховского района Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве супруги. Об исчезновении женщины спустя почти две недели заявила ее дочь. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 7 декабря.

По данным «Фонтанки», девушка обратилась в полицию в первый день зимы и рассказала, что с 20 ноября не может связаться с 38-летней матерью, которая живёт в областном садоводстве «Океан». В исчезновении женщины заподозрили её 42-летнего супруга.

В главке сообщили, что доставленный в отдел мужчина во всем сознался. С его слов, вечером 20 ноября в разгар пьяной ссоры он схватился за топор и несколько раз ударил жену по голове. Женщина погибла. Супруг завернул её тело в линолеум, спрятал в пруду на участке и через три дня вывез в лес, где и закопал.

Забыть место не успел. Тело нашли в 200 метрах от обочины автодороги «Волхов — Кисельня». По информации «Фонтанки», с места происшествия изъяли два топора.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Субботним утром вдовец проснулся в изоляторе временного содержания.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Убийство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED6
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Начало пути в герои.
266126345
1 час
Сразу понятно, что дяденька не питерский.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05