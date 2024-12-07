Женщину в линолеуме выкопали под Волховом. Изъяты два топора

Сотрудники полиции Волховского района Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве супруги. Об исчезновении женщины спустя почти две недели заявила ее дочь. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 7 декабря.

По данным «Фонтанки», девушка обратилась в полицию в первый день зимы и рассказала, что с 20 ноября не может связаться с 38-летней матерью, которая живёт в областном садоводстве «Океан». В исчезновении женщины заподозрили её 42-летнего супруга.

В главке сообщили, что доставленный в отдел мужчина во всем сознался. С его слов, вечером 20 ноября в разгар пьяной ссоры он схватился за топор и несколько раз ударил жену по голове. Женщина погибла. Супруг завернул её тело в линолеум, спрятал в пруду на участке и через три дня вывез в лес, где и закопал.

Забыть место не успел. Тело нашли в 200 метрах от обочины автодороги «Волхов — Кисельня». По информации «Фонтанки», с места происшествия изъяли два топора.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Субботним утром вдовец проснулся в изоляторе временного содержания.