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Происшествия В Петербурге школьница рассказала о надругательстве, которому подверглась вместе с сестрой. Задержан отчим

В Петербурге школьница рассказала о надругательстве, которому подверглась вместе с сестрой. Задержан отчим

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8 комментариев

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в нездоровом интересе к двум несовершеннолетним падчерицам. Старшая из них могла быть изнасилована, стало известно «Фонтанке» 7 декабря.

Внимание сотрудников правоохранительных органов к семье привлекла педагог-психолог 5 декабря. В этот день она беседовала с 11-летней ученицей, которая рассказала о домогательствах отчима. По словам девочки, сексуальному насилию подвергалась и 12-летняя сестра.

Материалы проверки легли в основу уголовного дела. Следственный комитет возбудил его по статьям об изнасиловании несовершеннолетней младше 14 лет и насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении двух детей.

40-летний подозреваемый задержан на двое суток. Избрания меры пресечения он ждёт в изоляторе временного содержания.

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Комментарии
8
VKuser15335355
30 минут
Не шерсть ли там?
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Так-то прикольно - 11-летняя что-то сказала психологу изтого, чего в интернетах начит..., пардон, насмотрелась, они же не читают - вжух, и чувак в сизо без всяких оснований.
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