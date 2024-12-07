В Петербурге школьница рассказала о надругательстве, которому подверглась вместе с сестрой. Задержан отчим

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в нездоровом интересе к двум несовершеннолетним падчерицам. Старшая из них могла быть изнасилована, стало известно «Фонтанке» 7 декабря.
Внимание сотрудников правоохранительных органов к семье привлекла педагог-психолог 5 декабря. В этот день она беседовала с 11-летней ученицей, которая рассказала о домогательствах отчима. По словам девочки, сексуальному насилию подвергалась и 12-летняя сестра.
Материалы проверки легли в основу уголовного дела. Следственный комитет возбудил его по статьям об изнасиловании несовершеннолетней младше 14 лет и насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении двух детей.
40-летний подозреваемый задержан на двое суток. Избрания меры пресечения он ждёт в изоляторе временного содержания.
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