В Петербурге школьница рассказала о надругательстве, которому подверглась вместе с сестрой. Задержан отчим

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в нездоровом интересе к двум несовершеннолетним падчерицам. Старшая из них могла быть изнасилована, стало известно «Фонтанке» 7 декабря.

Внимание сотрудников правоохранительных органов к семье привлекла педагог-психолог 5 декабря. В этот день она беседовала с 11-летней ученицей, которая рассказала о домогательствах отчима. По словам девочки, сексуальному насилию подвергалась и 12-летняя сестра.