До Петербурга дотянулся атмосферный фронт

Сегодня до Петербурга дотянутся облачные поля системы атмосферного фронта, выходящего с юга в центральные области Европейской России. Так что, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, облаков в небе будет много, но отсутствие сильного ветра и близкие к норме температуры сделают погоду довольно комфортной. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.