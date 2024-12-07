До Петербурга дотянулся атмосферный фронт

Небо в Петербурге затянули облака атмосферного фронта, они несут небольшой снег. При этом погода довольно комфортная.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 декабря в городе преимущественно облачно, местами слабый снег, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха –1…–3 градуса. На дорогах гололедица.
Сегодня до Петербурга дотянутся облачные поля системы атмосферного фронта, выходящего с юга в центральные области Европейской России. Так что, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, облаков в небе будет много, но отсутствие сильного ветра и близкие к норме температуры сделают погоду довольно комфортной. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Следующие два дня будут чуть более тёплыми — 0…–2 градуса, местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.