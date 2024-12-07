Беспилотники долетели до Воронежа и Астраханской области

Минувшая ночь была относительно спокойной: в утреннем отчете Минобороны о ночных атаках 7 декабря всего четыре беспилотника и три региона. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА над Белгородской областью и по одному над Астраханской и Воронежской.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев около 6 утра сообщил, что беспилотник сбит в самом Воронеже. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В Белгородской области вчера вечером была ранена женщина — в Шебекино в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль. С минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ, рассказывал губернатор Вячеслав Гладков. Подробностей о ночных атаках он не сообщает.







