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Афиша Plus Кино Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в «Мистер и Миссис Смит»-2

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в «Мистер и Миссис Смит»-2

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Российский актер Марк Эйдельштейн готовится к своему дебюту на американском телевидении — как сообщило издание Deadline 6 декабря, звезда фильма «Анора», награжденного на Каннском кинофестивале, сыграет главную мужскую роль в продолжении сериала Amazon «Мистер и Миссис Смит».

Издание уточняет, что раньше ходили слухи, что главную женскую роль в проекте может сыграть Билли Айлиш, но у той оказался слишком плотный гастрольный график.

Создателям телепроекта нужны молодые звезды 20 с небольшим лет. По сценарию первого сезона, главные герои, которых играют Дональд Гловер и Майя Эрскин, — не были знакомы до того, как решили вступить в шпионскую организацию. Но, приступив к этой деятельности, они были вынуждены изображать из себя супружескую пару — и между ними зародились чувства. А это все осложняет!

Первый сезон закончился на том, что Джон и Джейн (так зовут главных героев) попали в перестрелку — и их судьба остается неясной. Меж тем, создатели сериала в интервью допустили, что он может развиваться как антология, и в каждом новом сезоне герои будут разные — и разные актеры. А вот шоураннеры пока остаются прежние.

Сериал «Мистер и Миссис Смит» вышел в феврале 2024 года и получил 16 номинаций на премию «Эмми».

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