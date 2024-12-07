«Мы вышли на финишную прямую». Девятилетнему Платону нужна помощь в борьбе с саркомой

Источник: семейный архив







Больше года Платон борется с онкозаболеванием — у него саркома Юинга. Он прошёл долгий путь к выздоровлению и сейчас вышел на финишную прямую: чтобы окончательно уничтожить раковые клетки, мальчику необходима протонная терапия. Однако квоты закончились, распределение следующих будет не скоро. Но у Платона нет времени ждать.

Платон Хохлов, 9 лет.

Злокачественная опухоль — саркома Юинга правой голени.

Требуется протонная терапия. Не хватает 2 544 397 ₽.

«Сын рос здоровым и спортивным, занимался самбо и особенно любил прыжки на батуте. Осенью прошлого года у него на правой ноге ниже коленки появилась шишка — Платон думал, что, скорее всего, ударился. Но постепенно шишка стала увеличиваться, болеть по ночам.

Врачи не сразу смогли поставить диагноз, время уходило, а припухлость была уже размером с кулак. Тогда мы поехали к онкологу, назначенное им обследование показало, что у Платона злокачественная опухоль кости. У нас просто земля ушла из-под ног, но мы быстро преодолели панику и взялись за спасение сына.

Сначала Платону провели химиотерапию и операцию: удалили опухоль и установили на место поврежденной кости растущий эндопротез коленного сустава. После этого выполнили аутотрансплантацию костного мозга — пересадили Платону его собственные клетки.

И вот сейчас мы вышли на финишную прямую: чтобы окончательно убить оставшиеся онкоклетки, необходимо пройти курс протонной терапии, которая действует в строго заданных границах. Но оплатить её нужно самим, госквоты в клинике закончились. А нам такую огромную сумму не собрать: в семье двое детей, сейчас работает только муж, я с Платоном по больницам.

Сын мужественно переносит все процедуры и очень скучает по друзьям и дому, где его ждут папа и младшая сестренка. Помогите, пожалуйста, оплатить лечение!» Ирина Малышева, Самарская область.

Константин Бойко, заведующий отделением детской онкологии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«У Платона верифицированная саркома Юинга верхней трети правой большеберцовой кости. После комплексного лечения, включающего полихимиотерапию, эндопротезирование и аутотрансплантацию костного мозга, требуется проведение протонной терапии. Протонная терапия воздействует в строго заданных границах, прицельно убивая только опухолевые клетки, она менее травматична для окружающих здоровых тканей, риск осложнений минимальный. Этот метод наиболее эффективный и щадящий для ребёнка».

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