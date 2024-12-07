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Образ жизни Абхазские, медовые, китайские. Какие бывают мандарины и как их выбирать — инструкция

Абхазские, медовые, китайские. Какие бывают мандарины и как их выбирать — инструкция

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9 комментариев
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Мандарины не зря считают неотъемлемой частью зимнего рациона. Они не только радуют приятным вкусом, но и обладают множеством полезных свойств. Поэтому это отличный фрукт для тех, кто следит за здоровьем, состоянием кожи и фигурой. Какие сорта бывают и как выбрать самые сладкие плоды? Рассказывают коллеги из Marie Claire.

Чем полезны мандарины

Мандарины богаты витаминами, особенно витамином C. Один средний плод содержит всего 33–45 калорий, что делает его подходящим для перекуса — даже для худеющих. Три мандарина покрывают суточную норму витамина C для женщин (около 75 мг). Мужчинам нужно немного больше (у них норма — 90 мг).

В этом фрукте также есть витамин A, который важен для нашего зрения. Еще витамины C и Е, необходимые для здоровья кожи. Также в мандаринах есть синефрин — алкалоид, который помогает снижать уровень холестерина.

Самые популярные сорта

Абхазские

Они самые популярные в России. Они не слишком сладкие, у них светлая желтая кожура, насыщенный аромат. Как правило, эти фрукты — почти без косточек.

Турецкие

Эти плоды небольшие, с желтоватой кожурой и кисловатой мякотью. Обычно содержат много косточек.

Испанские

Крупные, сладкие и сочные, отличаются заметной «рыхлостью». Вних тоже много косточек.

Марокканские

Фрукты слегка приплюснутые. Мякоть у них сладкая, а шкурка — слегка красноватая. Кожура тонкая и легко очищается.

Клементины

Это гибрид мандарина и апельсина. У плодов желто-оранжевая кожура, они довольно крупные, сочные и почти без косточек.

Медовый (Муркотт)

Один из самых сладких сортов. Плоды довольно мелкие, с косточками. Непросто очищаются.

Дэнси

Отличаются темно-оранжевой шкуркой и мякотью такого же цвета. Плоды небольшие и с косточками, но кожура легко очищается.

Минеола

Это гибрид мандарина Дэнси и грейпфрута. Плоды с кисловатой мякотью, у них легко очищающаяся кожура.

Понкан (китайские мандарины)

Плоды средних размеров, с яркой кожурой и сочной мякотью, вкус — слегка пряный.

Средиземноморские

Сладкий и сочный фрукт с глянцевой кожурой. Созревают плоды весной, так что зимой такие не попробовать.

Как выбирать мандарины

При выборе плодов обращайте внимание на их кожуру: она должна быть гладкой, без повреждений. Вес тоже имеет значение: более тяжелые плоды обычно сочнее. Избегайте слишком мягких мандаринов — они быстро испортятся.

Храните фрукты в холодильнике, в отделении для овощей и фруктов. И не мойте до употребления. Полиэтиленовые пакеты лучше не использовать — высокая влажность ускоряет гниение.

Кому мандарины противопоказаны

Людям с аллергией на цитрусовые, гастритом, язвой желудка или кишечника, а также повышенной кислотностью следует быть с этими фруктами осторожнее. Детям лучше начинать с одной дольки и постепенно увеличивать количество.

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Комментарии
9
Сила в Правде!!
1 час
щи да каша пища наша.
Игорь Протасов
9 минут
Сезонные марокканские хороши... тонкая нежная кожура.. почти без кислоты...
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