Фильм «Руки вверх!» исчезнет из онлайн-кинотеатров из-за судебного спора

Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров закрыть доступ к просмотру фильма «Руки вверх»». Такие обеспечительные меры наложил суд, который рассматривает спор о правах на тексты хитов одноименной группы. Об этом сообщает 6 декабря телеграм-канал MSK1. Также «Фонтанке» подтвердили информацию в пресс-службе «Кинопоиска».

Маликов утверждает, что права на популярные песни группы, в том числе «Крошка моя», «Чужие губы» и «Ну где же вы, девчонки?», принадлежали ему. По его словам, он передал эти права музыкальному лейблу «Джем».

Изданию Маликов сообщил, что суд на его стороне. «Потому что это подписывалось, оно есть, будет, и, пока я жив, я буду это утверждать. Потому что это происходило на моих глазах, в присутствии людей, которые составляли эти документы, и так далее», — цитирует канал продюсера.