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Общество Фильм «Руки вверх!» исчезнет из онлайн-кинотеатров из-за судебного спора

Фильм «Руки вверх!» исчезнет из онлайн-кинотеатров из-за судебного спора

4 286
9 комментариев

Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров закрыть доступ к просмотру фильма «Руки вверх»». Такие обеспечительные меры наложил суд, который рассматривает спор о правах на тексты хитов одноименной группы. Об этом сообщает 6 декабря телеграм-канал MSK1. Также «Фонтанке» подтвердили информацию в пресс-службе «Кинопоиска».

Причиной блокировки стало судебное разбирательство между певцом Сергеем Жуковым и бывшим продюсером группы «Руки вверх»» Андреем Маликовым.

Маликов утверждает, что права на популярные песни группы, в том числе «Крошка моя», «Чужие губы» и «Ну где же вы, девчонки?», принадлежали ему. По его словам, он передал эти права музыкальному лейблу «Джем».

Изданию Маликов сообщил, что суд на его стороне. «Потому что это подписывалось, оно есть, будет, и, пока я жив, я буду это утверждать. Потому что это происходило на моих глазах, в присутствии людей, которые составляли эти документы, и так далее», — цитирует канал продюсера.

Мнение другой стороны, адвоката певца Натальи Полианчик, передал официальный представитель Жукова. Она заявила, что 20 ноября было возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав Сергея Жукова, оказания давления на производителей фильма «Руки вверх!» и составления фиктивных документов, якобы подтверждающих принадлежность прав компании «Издательство Джем». Адвокат также добавила, что юрлицо «известно тем, что на протяжении более двух лет терроризирует интернет-ресурсы, на которых размещены фонограммы группы „Руки вверх!“».

«По требованию Роскомнадзора фильм „Руки вверх!“ перестанет быть доступен на „Кинопоиске“ и в других онлайн-кинотеатрах из-за судебного спора между правообладателями. „Кинопоиск“ получил уведомление Роскомнадзора о необходимости удалить фильм в соответствии с обеспечительными мерами, принятыми судом, и выполнит решение суда», — подтвердили в «Фонтанке» информацию в «Кинопоиске».

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Руки Вверх Фильм Судебный спор Права Сергей Жуков
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Комментарии
9
Игорь Протасов
1 час
Кому интересен этот трэш?
alexpv
1 час
Как только не рекламируют свое гуано..что музыка, что фильм.
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