МАГАТЭ: у Ирана в теории есть уран для четырех ядерных боеголовок

Иран «резко» увеличил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному, и уже имеет запасы, достаточные для производства четырех ядерных боеголовок, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как сообщил 6 декабря Гросси в интервью Reuters, у Ирана уже достаточно обогащенного до 60% урана для производства четырех ядерных боеголовок в теории, если он будет доведен до оружейного уровня. Нынешний уровень обогащения составляет почти 90% от необходимого для создания оружейного урана. Кроме того, страна «драматически», по словам главы агентства, наращивает объемы обогащения.

«У нас нет никакого дипломатического процесса, который мог бы привести к деэскалации или более стабильной ситуации в отношении Ирана», — резюмировал Гросси. — Это прискорбно».

Дальнейшие шаги Ирана по увеличению уровня обогащения урана неизбежно вызовут еще большую тревогу в западных столицах. Уже сейчас утверждается, что у Ирана нет гражданского обоснования для обогащения до такого уровня, поскольку ни одна другая страна не достигала подобных показателей без производства ядерного оружия.