ЦАХАЛ: уничтожен глава авиационного подразделения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы авиационного подразделения ХАМАС Нидаля Аль-Наджара в Газе, который был одним из организаторов проникновения на территорию Израиля с воздуха в октябре 2024 года. Об этом ЦАХАЛ сообщил 6 декабря в своем официальном телеграм-канале.

Аль-Наджар был ликвидирован 3 декабря в ходе точечной операции. По данным ЦАХАЛ, Аль-Наджар являлся одним из руководителей нападения на Израиль и его армию в центральной части Газы, в том числе с применением беспилотников.

Хайфа и север Израиля подверглись атаке с воздуха 7 октября. Было запущено порядка 20 ракет. ЦАХАЛ пообещал продолжить преследование всех причастных к этой атаке.