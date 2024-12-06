Поверенного в делах Латвии вызвали в МИД РФ и выразили решительный протест

Временного поверенного в делах Латвии Даце Рутку накануне вызвали в МИД России и выразили «решительный протест». Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.
Причиной, как сообщается, стала «очередная волна уничтожения российского историко-культурного наследия в прибалтийском государстве».
Речь, в частности, идет о демонтаже мемориальной таблички Александру Пушкину, бюста Анны Керн и памятника российскому генералу Михаилу Барклаю-де-Толли.
Российский МИД обозначил снос памятника и демонтаж таблички с бюстом «злонамеренными действиями латвийских русофобов», которые «глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире», и призвал ЮНЕСКО осудить «подобные варварские действия».
Памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли, установленный в парке Эспланада, снесли в Риге в ночь на 31 октября, после того как рижская дума одобрила это в середине октября.
Бюст музе Пушкина — Анне Керн — демонтировали в конце ноября. Бюст был установлен в парке Кронвальда возле Рижской цитадели, где на должности коменданта служил ее муж, генерал Керн.
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