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Политика Поверенного в делах Латвии вызвали в МИД РФ и выразили решительный протест

Поверенного в делах Латвии вызвали в МИД РФ и выразили решительный протест

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13 комментариев

Временного поверенного в делах Латвии Даце Рутку накануне вызвали в МИД России и выразили «решительный протест». Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Причиной, как сообщается, стала «очередная волна уничтожения российского историко-культурного наследия в прибалтийском государстве».

Речь, в частности, идет о демонтаже мемориальной таблички Александру Пушкину, бюста Анны Керн и памятника российскому генералу Михаилу Барклаю-де-Толли.

Российский МИД обозначил снос памятника и демонтаж таблички с бюстом «злонамеренными действиями латвийских русофобов», которые «глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире», и призвал ЮНЕСКО осудить «подобные варварские действия».

Памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли, установленный в парке Эспланада, снесли в Риге в ночь на 31 октября, после того как рижская дума одобрила это в середине октября.

Бюст музе Пушкина — Анне Керн — демонтировали в конце ноября. Бюст был установлен в парке Кронвальда возле Рижской цитадели, где на должности коменданта служил ее муж, генерал Керн.

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Латвия Нота протеста МИД РФ Даце Рутка Снос памятника Барклай-де-Толли Пушкин
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Комментарии
13
Заливщик голосовых планок
19 минут
"решительный протест" - дерзко!
VKuser279092
10 минут
"Родители Анны принадлежали к кругу состоятельного чиновного дворянства. Отец — полтавский помещик и надворный советник Пётр Маркович Полторацкий, сын известного ещё в елизаветинские времена начальника придворной певческой капеллы Марка Полторацкого, женатого на богатой и властной Агафоклее Александровне Шишковой. Мать — Екатерина Ивановна, урождённая Вульф, женщина добрая, но болезненная и слабохарактерная, находилась под началом у мужа. Вместе с родителями Анна жила в усадьбе деда с материнской стороны — орловского губернатора Ивана Петровича Вульфа, чей потомок Дмитрий Алексеевич Вульф являлся её внучатым племянником. Позже родители с Анной переехали в уездный город Лубны Полтавской губернии. Всё детство Анны прошло в Лубнах и в Бернове, имении, также принадлежавшем И. П. Вульфу... Отец сам привёл в дом жениха, генерала Ермолая Фёдоровича Керна из имевшего английское происхождение дворянского рода Керн. Анне тогда не было и 17 лет, Керну 52." Зачем это в Латвии?
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