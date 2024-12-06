В Оренбурге отец пытался продать полуторагодовалого сына за полтора миллиона рублей

Житель Оренбурга решил заработать на продаже собственного маленького сына. Оценив полуторагодовалого малыша в полтора миллиона рублей, он начал искать покупателя. Задержали его сотрудники Росгвардии и уголовного розыска при передаче денег, сообщает 6 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: УМВД РФ по Оренбургской области

По предварительной информации, 21-летний мужчина начал искать покупателей на сына несколько дней назад, о чем стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Мать мальчика отбывает наказание в колонии.

В СУ СК РФ по Оренбургской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о торговле несовершеннолетним. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого, которому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ребенок находится в больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает.