Из Эрмитажа в наручниках увели «царя-самозванца»

Гость из Подмосковья настолько впечатлился имперским величием Эрмитажа в Петербурге, что решил примерить на себя роль государя императора, а заодно и поправить экспозицию в Военной галерее 1812 года. «Правление» оказалось недолгим и закончилось в отделе полиции, куда мужчина отправился в наручниках. Подробности 6 декабря сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти.

Источник: Пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти







Минувшим днем служба безопасности крупнейшего музея страны заметила, что один из посетителей уселся на трон в Фельдмаршальском зале. После он направился в Военную галерею 1812 года, где попытался сорвать картины.

Буйного мужчину задержали сотрудники Росгвардии. В отдел полиции его отвезли в наручниках. По предварительной информации, 39-летний житель Московской области приехал навестить мать, а заодно решил сходить в музей.

