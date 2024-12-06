Проломленный череп петербурженки побудил коммунальщиков посыпать песком Полюстровский парк

После того как в Полюстровском парке девушка поскользнулась и получила перелом черепа, сотрудники садово-паркового хозяйства посыпали опасные дорожки песком. Об этом 6 декабря «Фонтанке» сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

В комитете пояснили, что связались с девушкой. Пострадавшая в настоящее время находится дома. Следящее за порядком в Полюстровском парке Красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка» отчиталось, что дорожки тщательно посыпаны песком.

«Фонтанка» рассказывала, что утром в этот же день гололед отправил 22-летнюю девушку в больницу. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа на затылке.