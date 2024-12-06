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Город Проломленный череп петербурженки побудил коммунальщиков посыпать песком Полюстровский парк

Проломленный череп петербурженки побудил коммунальщиков посыпать песком Полюстровский парк

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4 комментария

После того как в Полюстровском парке девушка поскользнулась и получила перелом черепа, сотрудники садово-паркового хозяйства посыпали опасные дорожки песком. Об этом 6 декабря «Фонтанке» сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

В комитете пояснили, что связались с девушкой. Пострадавшая в настоящее время находится дома. Следящее за порядком в Полюстровском парке Красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка» отчиталось, что дорожки тщательно посыпаны песком.

«Фонтанка» рассказывала, что утром в этот же день гололед отправил 22-летнюю девушку в больницу. У пострадавшей диагностировали  черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа на затылке.

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Комментарии
4
Панкихой
8 минут
"пострадавшая в настоящее время находится дома"..., а разве допустимо отпевание на дому в городе?
Кот учёный
9 минут
🤦 на ровном месте
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