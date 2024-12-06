В Петербурге упал оборот розничной торговли впервые за полтора года

В Петербурге впервые за полтора года упал оборот розничной торговли, следует из отчета Петростата. В октябре жители Северной столицы и гости города оставили в магазинах 243,3 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 1,6% меньше, чем в октябре 2023 года. В последний раз отрицательная динамика показателя наблюдалась в марте 2023 года.
На еду потребители потратили 85,1 млрд рублей в октябре, что на 2,2% больше, чем в прошлом году. А вот расходы на непродовольственные товары упали на 3,5%, до 158,2 млрд рублей.
По итогам января — октября 2024 года продажи ретейлеров достигли 2,3 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,6% выше значений аналогичного периода прошлого года.
Оборот общественного питания в октябре 2024 года вырос на 43,3%, до 30,2 млрд рублей. Всего за 10 месяцев петербуржцы и туристы потратили в ресторанах, кафе и барах 255,7 млрд рублей, что на 34,3% больше, чем год назад.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.