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Финансы В Петербурге упал оборот розничной торговли впервые за полтора года

В Петербурге упал оборот розничной торговли впервые за полтора года

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4 комментария

В Петербурге впервые за полтора года упал оборот розничной торговли, следует из отчета Петростата. В октябре жители Северной столицы и гости города оставили в магазинах 243,3 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 1,6% меньше, чем в октябре 2023 года. В последний раз отрицательная динамика показателя наблюдалась в марте 2023 года.

На еду потребители потратили 85,1 млрд рублей в октябре, что на 2,2% больше, чем в прошлом году. А вот расходы на непродовольственные товары упали на 3,5%, до 158,2 млрд рублей.

По итогам января — октября 2024 года продажи ретейлеров достигли 2,3 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,6% выше значений аналогичного периода прошлого года.

Оборот общественного питания в октябре 2024 года вырос на 43,3%, до 30,2 млрд рублей. Всего за 10 месяцев петербуржцы и туристы потратили в ресторанах, кафе и барах 255,7 млрд рублей, что на 34,3% больше, чем год назад.

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Комментарии
6
McGillavry
21 минута
Просто ещё не настолько цены подняли, чтобы люди вообще покупать что-либо перестали. Над этим надо ещё работать.
Отец Родной
26 минут
Это мы уже начали или ещё нет? А, лахтоногие?
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