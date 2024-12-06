В Петербурге упал оборот розничной торговли впервые за полтора года

В Петербурге впервые за полтора года упал оборот розничной торговли, следует из отчета Петростата. В октябре жители Северной столицы и гости города оставили в магазинах 243,3 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 1,6% меньше, чем в октябре 2023 года. В последний раз отрицательная динамика показателя наблюдалась в марте 2023 года.