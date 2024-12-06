Лукашенко попросил «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» на территории государства. Об этом стало известно на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое 6 декабря проходит в Минске.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко обеспокоен ситуацией на западных границах страны и на соседней Украине. «Нас это очень настораживает», — заявил глава Союзного государства. При этом глава государства добавил, что если ракетный комплекс будет размещен, цели для него должен выбирать Минск.

Путин в ответ назвал «возможным» размещение ракетной системы на территории Белоруссии, пишет ТАСС. Однако к поставкам она будет готова во второй половине 2025 года, по мере наращивания выпуска. Перед установкой надо будет определить минимальную дальность этих систем, подчеркнул глава РФ. «Чем меньше дальность „Орешника“, тем больше мощность боевой части», — добавил Путин.

Первые и успешные испытания «Орешника» состоялись 21 ноября 2024 года, о чем в тот же день рассказал Путин. Тогда ВС РФ нанесли удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске — заводу «Южмаш». Президент назвал это ответом на разрешение США Киеву бить по территории РФ западными ракетами.