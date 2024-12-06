Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

облачно, небольшой снег

ощущается как -4

1 м/c,

ю-в.

 770мм 79%
Подробнее
8 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Лукашенко попросил «Орешник»

Лукашенко попросил «Орешник»

1 883
17 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» на территории государства. Об этом стало известно на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое 6 декабря проходит в Минске.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко обеспокоен ситуацией на западных границах страны и на соседней Украине. «Нас это очень настораживает», — заявил глава Союзного государства. При этом глава государства добавил, что если ракетный комплекс будет размещен, цели для него должен выбирать Минск.

Путин в ответ назвал «возможным» размещение ракетной системы на территории Белоруссии, пишет ТАСС. Однако к поставкам она будет готова во второй половине 2025 года, по мере наращивания выпуска. Перед установкой надо будет определить минимальную дальность этих систем, подчеркнул глава РФ. «Чем меньше дальность „Орешника“, тем больше мощность боевой части», — добавил Путин.

Первые и успешные испытания «Орешника» состоялись 21 ноября 2024 года, о чем в тот же день рассказал Путин. Тогда ВС РФ нанесли удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске — заводу «Южмаш». Президент назвал это ответом на разрешение США Киеву бить по территории РФ западными ракетами.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Игорь Протасов
11 минут
Пора дать ему... на орехи :-)
Otkating
27 минут
Куда?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Новости компаний
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Новости компаний
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
ТОП 5
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00