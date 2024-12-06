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Политика Конституционный суд Румынии отменил свое решение и аннулировал итоги первого тура президентских выборов

Конституционный суд Румынии отменил свое решение и аннулировал итоги первого тура президентских выборов

1 543
11 комментариев

Конституционный суд Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов, в которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Об этом 6 декабря пишут РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Первый тур выборов пройдет повторно. Дата пока не назначена.

Победу в первом туре голосования одержал Кэлин Джорджеску. Его называют «пророссийским» кандидатом, который выступает против сближения страны с НАТО и помощи Украине. Победу Джорджеску одержал с 22,94% голосов.

В минувший понедельник КС Румынии подтвердил победу Джорджеску, признав итоги первого тура выборов. До этого суд постановил пересчитать голоса.

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Комментарии
11
Гость
1 час
а где комментаторы из свободной и независимой? Это ж надо так выбирать в либерально-демократической Европе!!! Навязали президента и референдум Молдавии! А теперь еще и Румынии!
169991062
30 минут
"Одно слово - румын...". "Так он же болгарин !". "Да ? А какая , нафик, разница ?"
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