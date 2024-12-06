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Строительство Приморский больше не лидер. В петербургской агломерации новые районы с самым высоким спросом на жилье

Приморский больше не лидер. В петербургской агломерации новые районы с самым высоким спросом на жилье

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Пятерка районов — лидеров по спросу на первичное жилье в петербургской агломерации в 2024 году изменилась. Многолетний лидер — Приморский район с долей в 9% опустился на третье место, которое теперь делит с Московским районом. На первое место поднялся Всеволожский район Ленобласти с долей в 22% спроса.

В Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» привели для сравнения пятерку районов-лидеров 2020 года. Тогда 20% спроса приходилось на Приморский район, Всеволожский с 18% шел за ним, третье место делили Московский и Красносельский с показателями по 10% и замыкал пятерку Выборгский район с 9%. В сумме на эту пятерку приходилось 67% сделок на первичном рынке.

Как рассказала Ольга Трошева, директор консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в 2024 году картина несколько изменилась. За лидирующим Всеволожским районом идет теперь Невский с долей в 11% спроса — и он становится лидером именно в городском спросе. Равные доли по 9% у Московского и Приморского, замыкает пятерку Пушкинский район с 7% спроса. Вместе на эти пять районов пришлось 59% сделок.

Территориально деление по крупным локациям тоже теперь выглядит иначе. В 2020 году северо-запад города (Выборгский, Приморский и Курортный районы) забирал 30% спроса, а сейчас 18%. С 26% до 30% поднялась доля спроса на северо-востоке агломерации — Всеволожский, Калининский, Красногвардейский районы. Юго-запад (Красносельский, Петродворцовый, Московский, Пушкинский, Ломоносовский и Гатчинский районы) вырос в спросе с 28% в 2020 году до 30% в 2024 году. С 10% до 15% увеличилась доля в спросе на жилье юго-восточных районов — Колпинский, Невский, Фрунзенский. Наименьшая доля и тогда, и сейчас приходится на четыре центральных района — Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский занимали 5 и 7% соответственно.

Возросшую долю южного направления аналитики связывают с развитием малоэтажных комплексов в Пушкинском и Московском районах, активным строительством в областных Новоселье и Лаголово. На севере при этом крупные строительные проекты-миллионники завершаются, так что Приморский район опустился с первого места, а Выборгский вообще покинул пятерку.

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