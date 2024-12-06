В Петербурге по делу о взятке задержали дознавателя МЧС. Глаза ему могли закрыть 100 тысяч

Пытаясь выяснить причины пожара на морском судне, дознаватель МЧС угодил под следствие. По данным СК, он нашёл нарушения пожарной безопасности, но за круглую сумму согласился закрыть на них глаза.
Как сообщили в ГСУ Следственного комитета по Петербургу 6 декабря, обвинение в получении взятки должностным лицом в значительном размере предъявлено сотруднику группы дознания Кировского района городского ГУ МЧС. Согласно материалам, два дня назад гендиректор организации по обслуживанию и ремонту судов занёс на его рабочее место 100 тысяч рублей. По версии следствия, за эту сумму дознаватель обещал, что нарушения, которые нашли при проверке по факту пожара, не попадут в протокол.
Распорядиться деньгами фигурант не успел — 4 декабря он был задержан при участии сотрудников УФСБ.
«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнили в Следственном комитете.
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