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Происшествия В Петербурге по делу о взятке задержали дознавателя МЧС. Глаза ему могли закрыть 100 тысяч

В Петербурге по делу о взятке задержали дознавателя МЧС. Глаза ему могли закрыть 100 тысяч

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5 комментариев

Пытаясь выяснить причины пожара на морском судне, дознаватель МЧС угодил под следствие. По данным СК, он нашёл нарушения пожарной безопасности, но за круглую сумму согласился закрыть на них глаза.

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Как сообщили в ГСУ Следственного комитета по Петербургу 6 декабря, обвинение в получении взятки должностным лицом в значительном размере предъявлено сотруднику группы дознания Кировского района городского ГУ МЧС. Согласно материалам, два дня назад гендиректор организации по обслуживанию и ремонту судов занёс на его рабочее место 100 тысяч рублей. По версии следствия, за эту сумму дознаватель обещал, что нарушения, которые нашли при проверке по факту пожара, не попадут в протокол.

Распорядиться деньгами фигурант не успел — 4 декабря он был задержан при участии сотрудников УФСБ.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнили в Следственном комитете.

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Комментарии
5
280896530
1 час
И сколько таких судей, дознавателей, следователей, прокуроров, ходит по земле русской с закрытыми глазами? Ответ: да все.
FedorGr
1 час
Кировский МЧС.. бывший Госпожнадзор ..у меня там собственность была.. Каждые два месяца надо было платить, а как иначе..у них там план есть свой.
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