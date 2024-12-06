Россиянам предложили покинуть Сирию самостоятельно

Российские граждане могут покинуть Сирию коммерческими рейсами, сообщили в посольстве России в Дамаске. Ситуация в стране остается сложной.

В опубликованном 6 декабря сообщении российской дипмиссии в Telegram говорится, что посольство России в Дамаске «в связи со сложной военно-политической обстановкой в Сирии» напомнило проживающим в стране россиянам о возможности самостоятельного выезда из республики через действующие аэропорты.

Посольство России и консульский отдел продолжают работать в Сирии в штатном режиме.

Наступление сирийских повстанцев на территории, контролируемые режимом Башара Асада, началось неделю назад. Подробнее о ситуации в Сирии читайте в материале «Фонтанки».