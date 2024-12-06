Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

облачно, небольшой снег

ощущается как -4

1 м/c,

ю-в.

 770мм 79%
Подробнее
8 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт «Чемпионат»: зрителям с российскими номерами запретили покупать билеты на теннисном Australian Open

«Чемпионат»: зрителям с российскими номерами запретили покупать билеты на теннисном Australian Open

1 161
7 комментариев

Организаторы теннисного турнира Australian Open приняли решение запретить болельщикам из России приобретать билеты на матчи, сообщает издание «Чемпионат» 6 декабря.

Согласно информации источника, зрители, у которых номера телефонов начинаются с кода +7, сталкиваются с невозможностью завершить покупку. При вводе таких номеров система автоматически блокирует оформление заказа. Представители турнира объяснили это ограничением, наложенным на регион, использующий данный телефонный код.

Из-за этих мер запрет затронул и жителей Казахстана, поскольку у них действует тот же телефонный код. Организаторы отметили, что решить проблему для казахстанских пользователей невозможно без снятия блокировки с целого региона, что в свою очередь откроет доступ к покупке билетов для россиян.

Турнир Australian Open — 2025 запланирован на период с 12 по 26 января и пройдет в Мельбурне.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
AndrewBarsik
1 час
Авторитет России в мире особенно стремительно растёт последние тысячу дней.
282775133
44 минуты
Назло недругам нужно замутить Russian Open и призвать наших многочисленных союзников...........
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00