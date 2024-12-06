«Чемпионат»: зрителям с российскими номерами запретили покупать билеты на теннисном Australian Open

Организаторы теннисного турнира Australian Open приняли решение запретить болельщикам из России приобретать билеты на матчи, сообщает издание «Чемпионат» 6 декабря.

Согласно информации источника, зрители, у которых номера телефонов начинаются с кода +7, сталкиваются с невозможностью завершить покупку. При вводе таких номеров система автоматически блокирует оформление заказа. Представители турнира объяснили это ограничением, наложенным на регион, использующий данный телефонный код.

Из-за этих мер запрет затронул и жителей Казахстана, поскольку у них действует тот же телефонный код. Организаторы отметили, что решить проблему для казахстанских пользователей невозможно без снятия блокировки с целого региона, что в свою очередь откроет доступ к покупке билетов для россиян.

Турнир Australian Open — 2025 запланирован на период с 12 по 26 января и пройдет в Мельбурне.