Путин пригласил Лукашенко на празднование 80-летия Победы. И белорусских военных тоже

Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко на празднование 80-летия Победы, которое состоится в 2025 году в Москве. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме Лукашенко, на мероприятие приглашены белорусские военные. Они примут участие в Параде Победы на Красной площади.

«Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая», — заявил Путин.

До конца текущего года Лукашенко тоже посетит Россию. Путин пригласил его на неформальный саммит СНГ, который пройдет в Петербурге 25–26 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

В пятницу, 6 декабря, Путин находится в Минске, где принимает участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.