Пятая часть коммерческих помещений в новостройках продается во Всеволожском районе области

Больше всего коммерческих помещений в продаже по петербургской агломерации сконцентрировано во Всеволожском районе Ленобласти — 19% от общего объема предложения. Как отметила заместитель директора Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в холдинг Setl Group) Светлана Московченко, предложение перетекает в пригородные локации, где активно строятся масштабные новые кварталы. Общий объем предложения коммерческой недвижимости в агломерации по сравнению с прошлым годом уменьшился на 20% и составил 1050 помещений общей площадью 88 тыс. кв. м.

Средняя площадь помещений, которые покупает бизнес, составила 89 кв. м. Самым популярным форматом стали лоты площадью до 100 кв. м, на которые пришлось 77% предложений. 22% в структуре предложения заняли помещения площадью 100-300 кв. м, и менее одного процента приходится на крупные лоты от 500 кв. м.

Средняя ставка аренды в Петербурге по итогам года выросла на 7% и достигла чуть более 2 тыс. руб. за кв. м в месяц. Средний чек на коммерческое помещение в Петербурге увеличился до 21-25 млн рублей, в Ленобласти — 15-18 млн рублей.

Спрос на рынке коммерческих помещений весь год оставался стабильно высоким и составил 1,4 тыс. лотов. На городские локации внутри КАД пришлось более 60% в общей структуре продаж, остальные 40% сделок совершили в области.

Основной профиль арендаторов — это общепит, где 17% приходится на стрит-фуд, кофейни и пекарни, 13% занимают алкомаркеты, 12% — продуктовые магазины.