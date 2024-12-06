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Происшествия Самокат ни в чем не виноват. Мужчина признался, что на него напали у клуба в Петербурге

Самокат ни в чем не виноват. Мужчина признался, что на него напали у клуба в Петербурге

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Пять дней понадобилось петербуржцу, чтобы признаться оперативнику в том, откуда у него взялись травмы. Изначально он утверждал, что получил повреждения в результате несчастного случая, но тайное стало явным. Подробности «Фонтанка» выяснила 6 декабря.

Утром 1 декабря в Александровскую больницу привезли 29-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом стенки лобной пазухи, глазницы и ссадинами. Пациент рассказал, что около полуночи на пересечении Ленинского проспекта с улицей Котина наехал самокатом на камень и упал.

Вечером 5 декабря он пришел в 82 отдел полиции и раскрыл все карты. Оказалось, что мужчину избили у клуба «Леон» на Ленинском проспекте. Он и его друзья повздорили с другой компанией. Пострадавший, ставший потерпевшим, попросил привлечь к ответственности своих обидчиков. По данному факту проводится проверка.

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