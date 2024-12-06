В Петербурге женщина искала приемную дочь, пока девочка просила прохожих о помощи

Настоящая драма развернулась в Приморском районе. 11-летняя девочка не вернулась домой с тренировки в бассейне из-за страха перед мачехой, которая в этот момент заявила о пропаже ребенка.

Около восьми часов вечера в 25-й отдел полиции поступил звонок от женщины, которая сообщила правоохранителям о пропаже 11-летней приемной дочери. За семь минут до этого в 112 позвонил мужчина, который рассказал, что на Коломяжском, 13 к нему подошла девочка и сказала, что боится возвращаться домой, потому что там ее избивает мачеха.