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Спорт ФИФА запретила ЦСКА и «Химкам» подписывать новых футболистов до лета 2026 года

ФИФА запретила ЦСКА и «Химкам» подписывать новых футболистов до лета 2026 года

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ФИФА наложила на московский футбольный клуб ЦСКА и подмосковные «Химки» запрет на регистрацию новых игроков вплоть до лета 2026 года. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Санкция распространяется на три следующих трансферных окна. Отсчет действия запрета начался с 14 ноября 2024 года.

Причины введения ограничений в сообщении ФИФА не раскрываются. Трансферный бан ЦСКА получен из-за трансфера. Директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо уточнил, что ситуация возникла из-за того, что армейцы не могут из-за санкций перевести последний транш за трансфер нигерийского футболиста Эджуке в голландский «Херенвен», пишет РИА Новости.

В «Химках» заявили ТАСС, что запрет на регистрацию игроков был наложен ФИФА из-за ситуации вокруг перехода шведского футболиста Сабовича.

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