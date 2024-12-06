Разбитый градусник и угрозы в интернете: герои онлайн-игры Степа и кот Семен научат безопасности

Найти игру можно на сайте Авито







Новую онлайн-игру «Миссия Безопасность» запустили совместно МЧС России и Авито при поддержке АНО «Диалог Регионы». Игрокам предлагают встретиться с возможными опасностями, как с обстоятельствами реальной жизни вроде разбитого градусника или утечки газа, так и подстерегающими в виртуальной среде.

Главными персонажами онлайн-игры стали Степа и кот Семен — героический пушистый пожарный МЧС России. Первый во время подготовки к вечеринке сталкивается с неприятностями на кухне, утечкой бытового газа, разбитым градусником и другими бытовыми опасностями. Кот Семен, в свою очередь, помогает избегать ошибок как в реальной жизни, так и при совершении онлайн-покупок: он подсказывает, как найти работу и выбрать проверенного работодателя, а также как сохранить финансы и избежать неприятных сюрпризов при бронировании жилья в путешествии.

«Если каждый человек будет бдителен и предусмотрителен, то пожаров, происшествий на воде будет меньше, — отметил директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко. — Но мы должны научить людей полезным привычкам и алгоритмам действий в таких ситуациях». По его словам, игровой формат позволяет быстрее и проще воспринимать информацию как взрослым, так и детям.

Директор по связям с госорганами Авито Дмитрий Гавриленко рассказал, что это не первая игра компании, посвященная безопасности, но в этот раз борьбу с киберугрозами дополнили информацией о поведении оффлайн с помощью МЧС России и АНО «Диалог Регионы».